ЦАХАЛ задержал 10 подозреваемых в подготовке теракта в Самарии Фото: REUTERS.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала десять человек по подозрению в подготовке террористического нападения на израильтян в Самарии. Об этом 9 ноября, в понедельник, сообщил израильский 9-й канал в своем Telegram-канале.

Других подробностей операции, в том числе мест задержания и возможных связей подозреваемых с конкретными группировками, источник не приводит.

Ранее KP.RU писал, что октябре в Тель-Авиве задержали гражданина США, которого заподозрили в подготовке теракта у здания Генерального штаба ЦАХАЛ. По данным израильского журналиста Гая Азриэля, американец сам заявил охране о намерении совершить нападение, после чего его скрутили.

Также KP.RU сообщал, что в Великобритании задержали пятерых мужчин по подозрению в подготовке теракта возле авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США. Правоохранители проверяли три подозрительных автомобиля, из-за угрозы взрыва эвакуировали жителей 85 домов в Уэлфорде.