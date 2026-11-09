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НовостиПолитика9 ноября 2026 14:53

Российские войска поразили логистический центр "Сухой порт" в Одессе

Логистический центр "Сухой порт" использовался в интересах ВСУ
Сергей ГАПЧУК
Российские войска поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесс

Российские войска поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесс

Фото: REUTERS.

Российские подразделения в порту Одессы нанесли удар по логистическому центру "Сухой порт", который был предназначен для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Накануне ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинских вооруженных формирований. Удары наносились по цехам производства и местам хранения дронов и робототехники ВСУ, пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе. Поражение вражеских объектов осуществлялось силами российской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.