Российские войска поразили логистический центр "Сухой порт" в порту Одесс Фото: REUTERS.

Российские подразделения в порту Одессы нанесли удар по логистическому центру "Сухой порт", который был предназначен для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Накануне ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинских вооруженных формирований. Удары наносились по цехам производства и местам хранения дронов и робототехники ВСУ, пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе. Поражение вражеских объектов осуществлялось силами российской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.