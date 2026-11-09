Льготную ипотеку могут скорректировать в 2027 году: что сказал глава Минстроя

Глава Минстроя Файзуллин допустил изменения льготной ипотеки в 2027 году Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России могут пересмотреть условия ипотечных программ в 2027 году. Корректировки будут зависеть от показателей текущего периода, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По словам главы Минстроя, запланированные на 2026 год программы в целом работают стабильно, а ситуация на рынке ипотеки напоминает прошлогоднюю. При этом сокращение льготных программ приводит к снижению продаж жилья. Файзуллин также отметил, что в стране падает спрос как на строящиеся квартиры, так и на уже готовое жилье. В связи с этим параметры господдержки могут пересмотреть в следующем году.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 октября изменились условия семейной ипотеки. Для многодетных семей расширился выбор квартир в новостройках, доступных по льготной программе. В Москве, например, по новым правилам такую ипотеку можно оформить на 35% новостроек.