Врач раскрыл особенности российской вакцины от аллергии на березу

Курс лечения можно сократить до пяти-семи инъекций. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России начали применять отечественную вакцину «Аллергарда» для лечения аллергии на пыльцу березы. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок о возможностях нового препарата. Об этом пишет «Ридус».

«Для России данная вакцина очень актуальна, поскольку в средней полосе и на севере береза является основным аллергеном. Есть пересечения с аллергией на орешник, так как он содержит тот же вызывающий аллергию белок. Возникает перекрестная аллергия – связь с пищевыми продуктами вроде яблока», – пояснил врач.

По словам Болибока, «Аллергарда» относится к вакцинам нового поколения и содержит не целый аллерген, а его отдельные части. Благодаря этому курс лечения можно сократить до пяти-семи инъекций. Для сравнения, при традиционной аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) может потребоваться от 15 до 30 уколов.

При этом врач отметил, что существуют и другие способы АСИТ, например, таблетки и капли, которые принимают под язык. Такой вариант удобен тем, что лечение можно проходить дома.

Напомним, лечение проводят с октября до весны. Производство нового препарата полностью российское.