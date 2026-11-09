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НовостиПолитика9 ноября 2026 15:02

Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана Балаевой

Казахстан является близким и надежным другом России, отметил Медведев
Сергей ГАПЧУК
Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана Балаевой Фото: Канал Дмитрия Медведева в "Макс"

Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана Балаевой Фото: Канал Дмитрия Медведева в "Макс"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что встретился со своей коллегой из Казахстана Аидой Балаевой.

"Провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности Республики Казахстан Аидой Балаевой", - написал он в своем канале на платформе "Макс".

Политик подчеркнул, что Казахстан является близким и надежным другом России. Москва и Астана ведут активное торгово-экономическое сотрудничество, работают над укреплением взаимодействия в области обороны и безопасности, отметил зампред Совбеза РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Казахстана в настоящее время на подъеме, они динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Глава государства указал, что Российская Федерация и Казахстан работают по всем направлениям.