Дороже потери клиентов: россиянам рассказали, что делать при выгорании на работе

Елена Сергеева: симптомы рабочего выгорания испытывают 48% россиян. Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Выгорание сотрудников окончательно перестало восприниматься как личная проблема работников и превратилось в системный сбой бизнеса, наносящий компаниям ощутимый финансовый урон. Об этом в комментарии RuNews24.ru заявила эксперт по формированию стрессоустойчивости команды Елена Сергеева, ссылаясь на данные исследований.

По статистике Русской школы управления, симптомы выгорания фиксируются у 48% работающих россиян, а более 13 млн человек находятся в состоянии активного выгорания.

Эксперт подчеркивает, что замена ключевого специалиста обходится в 6–9 его месячных окладов, а текучесть кадров по причине истощения в крупных организациях достигает 30%. При этом более 80% причин выгорания лежат в области неэффективных внутренних процессов: 65% случаев связаны с плохой организацией работы, 53% — с чрезмерным объемом задач, а 33% — с переработками из-за дефицита персонала.

Особую опасность для бизнеса представляет формат «тихого надломa», когда сотрудник формально выполняет минимум обязанностей, но полностью теряет инициативу и перестает создавать реальную ценность.

Для решения проблемы эксперт призывает руководства компаний переходить от точечных мер к системной профилактике: проведению аудита рабочей энергии, снижению бюрократической нагрузки, обучению руководителей менеджменту и введению правил цифровой гигиены. По мнению Сергеевны, инвестиции в психологическое здоровье и оптимизацию рабочих процессов становятся ключевым фактором выживания и сохранения эффективности предприятий на фоне растущего дефицита кадров.