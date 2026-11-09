ЕК подтвердила, что отправила на переговоры в Абу-Даби двух представителей Фото: REUTERS.

Представители Европейского Союза планируют посетить Абу-Даби в период проведения трехсторонних переговорах с участием России, США и Украины. Однако, как сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге, официального приглашения ни от США, ни от России не поступало.

"Мы можем, подтвердить, что ЕС будет представлен в Абу-Даби… Европейские лидеры также обсудят эту тему на этой неделе на неформальном саммите", - заявила Пиньо.

Она сообщила, что Еврокомиссия не располагает данными о форматах участия. В Абу-Даби отправятся советник главы Евросовета и шеф офиса Урсулы фон дер Ляйен, но участвовать в обсуждениях они не будут. Вместе с представителем от НАТО все трое будут сидеть за дверью и представлять "группу поддержки Украины".

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, внесена в реестр ГУР Украины. Портал ГУР требует отстранить российских легкоатлетов от международных соревнований и исключить из федераций по причине их национальности, ведь Исинбаева давно покинула РФ.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ответил на критику ЕС и НАТО за телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Россия не изолирована, и призвал Брюссель признать свои ошибки.

"Он (Путин) не изолирован", - сказал Стёре в интервью Politico, добавив, что из-за отказа Европы от контактов единственный голос, который слышит Москва, - из Вашингтона.

Кабинет министров спишет 12,5 млрд рублей задолженности семи регионам по бюджетным кредитам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября. Средства направят на развитие инфраструктуры и поддержку участников СВО. С начала года правительство списало регионам 300 млрд рублей долгов.

В Москве простились с Владимиром Григорьевым, заслуженным артистом РФ и актером театра имени Пушкина. Церемония завершилась похоронами на Троекуровском кладбище. 9 ноября в театре прошла гражданская панихида, которую вел Евгений Писарев. На прощание пришли зрители, коллеги и близкие, гроб вынесли под аплодисменты.

Особняк Елены Блиновской в Подмосковье изъят в пользу государства. Площадь - 1700 кв. м, шесть спален, детская, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять машин. У семьи Блиновской при этом осталась недвижимость на 250 млн рублей. Конфискованы дом в Ялте, автомобили, лодка, мотоцикл и имущество в Марий Эл и Адыгее.