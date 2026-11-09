«Когда захожу, он твердит: „Лена, чайник, чайник“»: 4-летнего мальчика облили кипятком на Кавказе

Во Владикавказе воспитатель детского сада облила кипятком 4-летнего ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ.

Воспитатель детского сада облила 4-летнего мальчика кипятком во Владикавказе. В результате инцидента ребенок получил страшные ожоги I, II и III степени и перенес несколько операций. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».

Как рассказала Елена, тетя пострадавшего ребенка, после случившегося сотрудники детского сада просто позвонили матери мальчика и сказали, что он получил ожоги. При этом объяснений того, как это случилось, не последовало.

«Он в шоке, ночью практически не спит. С ним работает невролог. Я живу по соседству, и когда захожу, он твердит: „Лена, чайник, чайник“», - рассказывает тетя о состоянии племянника.

Сейчас мальчик находится дома. Каждый день ему приходится делать перевязки после лечения - ребенок перенес в том числе пересадку кожи. Из-за ожогов у него повреждены лицо, шея, грудь и правое плечо. До инцидента у мальчика также были проблемы с речью - он поздно заговорил, и сейчас близкие боятся, что из-за несчастного случая может произойти откат.

Елена рассказала, что первое время семья была сосредоточена на спасении ребенка, не придавая огласке это дело. Однако детский сад, где произошло ЧП, активно выстраивал свою защиту в связи с инцидентом. Как утверждают в учреждении, воспитатели кипятили воду для питьевого кувшина. И когда работница детсада несла чайник с кипятком, в нее врезался ребенок, что якобы и привело к несчастному случаю.

Детский сад также провел собственное расследование, а облившая ребенка кипятком воспитательница написала объяснительную, в которой утверждается, что мать ребенка якобы «не имеет претензий». Семья мальчика также направила заявления в полицию и надзорные ведомства для дальнейшего разбирательства.

Ранее KP.RU сообщал, что в Благовещенске ребенок выпал из окна второго этажа детского сада. По факту произошедшего местная прокуратура начала проверку.