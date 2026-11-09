Роман Крастелев: организация работы с бездомными животными - обязанность властей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Решение проблемы бродячих животных не должно оставаться на плечах волонтеров и частных приютов. С таким заявлением в комментарии RuNews24.ru выступил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

По мнению политика, спасение бездомных животных, держащееся исключительно на энтузиазме и средствах неравнодушных граждан, неизбежно приводит к кризису, когда ресурсы частных лиц исчерпываются.

Крастелев подчеркнул, что государственная система должна взять на себя создание прозрачной структуры с понятным порядком реагирования на обращения жителей, надежными подрядчиками, достаточным финансированием и контролем. Он также указал на необходимость баланса между защитой граждан и гуманным обращением с фауной, так как безопасность людей на улицах не должна достигаться за счет жестокости.

Для долгосрочного решения вопроса Крастелев призвал объединить уже обсуждаемые меры — регистрацию владельцев, контроль за выгулом и изменения правил отлова — с масштабной профилактикой. В число ключевых шагов эксперт включил проведение доступной стерилизации, регулирование разведения и введение строгой ответственности за оставление питомцев на улице.

В противном случае, по словам Крастелева, приюты продолжат оставаться переполненными, а проблема присутствия агрессивных стай на улицах городов не будет решена.