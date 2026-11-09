"Весь зал стал орать "Путану" давай!": Олег Газманов поделился забавной историей о песне

Олег Газманов рассказал, как пошутил над зрительницей, просившей спеть "Путану" Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Народный артист России Олег Газманов в интервью на Радио "Комсомольская правда" рассказал, как на своем концерте пошутил над зрительницей, которая просила его исполнить песню "Путана".

Исполнитель отметил, что на концертах он иногда поет песни по просьбам из зала, а также исполняет хиты на бис. Часто зрители просят исполнить "Офицеры" или "Сделан в СССР", иначе не дают уйти со сцены.

Артист вспомнил, что однажды во время концерта на "Фетисов Арене" во Владивостоке он попросил зрителей в зале пошуметь, если они хотят специально услышать какую-то песню из его репертуара. Например, "Только дождись меня" или "Единственная моя".

"И после того, как я это сказал, там где-то с восьмого ряда - "Путана"! Я так пропустил мимо ушей, я думал, как-то неприлично. Спел что-то, опять: "Путана"! В общем, когда в третий раз уже, я говорю: "Я уже понял, как вас зовут, женщина", - сказал Газманов. "Дальше весь зал, конечно, стал орать "Путану" давай!".

Газманов вспомнил, что на тот момент не исполнял эту песню несколько лет.

"Припев весь зал пел. Для меня удивительно вообще", - заметил артист.