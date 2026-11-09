Канада объявила об ужесточении санкций против России Фото: REUTERS.

Пока всё больше еврочиновников признают бессмысленность санкций против России и попыток её "изоляции", Канаду продолжает лихорадить из-за подхваченного вируса русофобии, занесённого Урсулой фон дер Ляйен, Каей Каллас и прочими "прекрасными дамами". Правительство Канады объявило 9 ноября, что ужесточает санкции против РФ.

Канадские власти расширили антироссийские санкции, включив в список 38 юридических и 24 физических лица в контексте ситуации на Украине. До этого Оттава внесла в санкционные списки, в общей сложности, более 3,5 тыс. физических и юридических лиц, а также порядка 700 кораблей.

Отмечается, что ограничения направлены на "нанесение удара по компонентам оборонно-промышленного комплекса" России. Припомнить, что Россия не закупает ничего для ракетостроения в Канаде, очевидно, мешает острый "урсулит".

Ранее KP.RU сообщил, что уже даже Норвегия, отличавшаяся особо рьяной поддержкой бандеровцев, взвыла и заявила, что "изоляция не сработала".