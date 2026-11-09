"Шесть счетов разблокированы": Вокруг имущества пропавшей семьи Усольцевых происходят загадочные события

Счета пропавшей Ирины Усольцевой разблокированы после оплаты долга неизвестными Фото: Соцсети

Больше года назад в тайге Красноярского края при так и невыясненных обстоятельствах пропала семья Усольцевых, однако с их имуществом происходят странные события. Об этом сообщил aif.ru.

Издание отметило, что автомобиль "Лексус", на котором по доверенности ездила пропавшая Усольцева, так и стоит возле подъезда ее дома в Сосновоборске.

"То же самое с квартирой, где жила Ирина и дочкой Аришей. За время, прошедшее с момента их исчезновения, за коммуналку скопился долг — 13 290 рублей и это не считая оплаты за газ, электричество и отопление", - говорится в материале.

В статье напомнили, что шесть бансковских счетов Ирины были заблокировали еще в апреле за долг по налогу в 6 760 рублей. Однако теперь они внезапно оказались разблокированы. При этом неизвестно, кто оплатил накопившуюся задолженность.

Как писал сайт KP.RU, 20 октября близким пропавшей вместе с мужем и дочкой в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой пришло уведомление от ее контакта о регистрации в национальном мессенджере "Макс".

Ранее Валентин Дегтерев, друг бесследно пропавшей семьи Усольцевых, заявил, что у него имеются две новые версии исчезновения своих знакомых.