В Смоленской области успешно реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"

Фото: Минздрав Смоленской области.

В Центре жители округа могут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить рекомендации по укреплению здоровья

Также,в данном медицинском учреждении,доступны различные виды исследований, которые оценивают основные параметры здоровья, состояние сосудов и сердечно-сосудистой системы и многие другие. Это позволяет выявить потенциальные риски развития серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и других систем.

Подобные Центры здоровья в текущем году открыты в Руднянской, Ярцевской, Починковской, Смоленской, Вяземской и Сафоновской ЦРБ.

"С начала 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 440 тысяч жителей региона. В этом году планируем охватить различными видами профилактических исследований свыше 720 тысяч человек. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Стоит отметить, что медицинские обследования доступны и для жителей отдалённых деревень и сёл: в регионе работают 52 передвижных медицинских комплекса. В этом году мобильные бригады совершили более 2,5 тысяч выездов, обследования прошли более 95 тысяч жителей населённых пунктов.