В Тольятти заморозили производство дронов «Изделие 80» из-за отсутствия заказов Фото: Дмитрий СТЕШИН.

В Тольятти разработчик БАС «Транспорт будущего» заморозил производство беспилотников «Изделие 80» из-за отсутствия заказов и уголовного преследования в отношении инвесторов группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Разработчик и производитель первого отечественного серийного тяжелого дрона «Изделие 80», консервирует производственную площадку в Тольятти Самарской области», - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, из-за вынужденного сокращения производственных расходов основные ресурсы предприятия будут сосредоточены на разработке гражданских беспилотных авиационных систем. При этом до конца текущего года компания планирует завершить доработку третьего поколения БПЛА «Изделие 80».

Ранее KP.RU сообщал, что госкорпорация «Ростех» запустила серийный выпуск многопульных патронов «Многоточие», предназначенных для борьбы с мини-дронами. Их разработкой занимается холдинг «Высокоточные комплексы».