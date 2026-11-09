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НовостиОбщество9 ноября 2026 15:51

Мишустин назначил Кадачникова первым замглавы Минфина РФ

Кадачников стал первым заместителем министра финансов РФ Силуанова
Сергей ГАПЧУК
Мишустин назначил Кадачникова первым замглавы Минфина РФ

Мишустин назначил Кадачникова первым замглавы Минфина РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Павла Кадачникова первым заместителем министра финансов России. Об этом говорится в соответсвующем распоряжении главы кабмина.

22 октября Михаил Мишустин представил кабмину новых членов правительства - руководителя аппарата кабмина Ирину Окладникову, совмещающего вице-премьерство и руководство Минфином Антона Силуанова, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Олега Кожемяко. Премьер отметил, что Андрей Никитин назначен на пост зампреда правительства, курирующего в том числе развитие транспортного комплекса. На должности профильного министра его заменит Дмитрий Ядров.