Мишустин назначил Кадачникова первым замглавы Минфина РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Павла Кадачникова первым заместителем министра финансов России. Об этом говорится в соответсвующем распоряжении главы кабмина.

22 октября Михаил Мишустин представил кабмину новых членов правительства - руководителя аппарата кабмина Ирину Окладникову, совмещающего вице-премьерство и руководство Минфином Антона Силуанова, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Олега Кожемяко. Премьер отметил, что Андрей Никитин назначен на пост зампреда правительства, курирующего в том числе развитие транспортного комплекса. На должности профильного министра его заменит Дмитрий Ядров.