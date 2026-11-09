Названы продукты с высоким содержанием цинка для поддержки иммунитета

Шесть устриц могут обеспечить организм несколькими суточными нормами цинка. Фото: Елена КРИВЯКИНА.

Для нормальной работы иммунной системы организму ежедневно нужен цинк. Однако получить достаточное количество этого микроэлемента можно не только из специальных добавок. биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская рассказала, какие привычные продукты тоже помогают восполнить его запас. Об этом пишет NEWS.ru.

«Цинк входит в состав более 300 ферментов и участвует в иммунном ответе и заживлении ран. Запасать его организм почти не умеет, поэтому поступать он должен ежедневно. По методическим рекомендациям Роспотребнадзора взрослому нужно 12 мг цинка в сутки», – отметила Дивинская.

Больше всего цинка в устрицах. Шесть штук могут покрыть несколько суточных норм. Также его много в говядине, печени, тыквенных семечках, чечевице и нуте. При этом из продуктов животного происхождения цинк усваивается лучше.

Дивинская также отметила, что при варке часть цинка переходит в воду. Это стоит учитывать при приготовлении продуктов.

Ранее нутрициолог Гузман объяснила, что устрицы не только богаты полезными микроэлементами, но и помогают поддерживать работу гормональной и нервной систем.