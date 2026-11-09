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НовостиЗдоровье9 ноября 2026 16:18

Названы продукты с высоким содержанием цинка для поддержки иммунитета

Биохимик Дивинская перечислила продукты для восполнения дефицита цинка
Анастасия ПИГИНА
Шесть устриц могут обеспечить организм несколькими суточными нормами цинка.

Шесть устриц могут обеспечить организм несколькими суточными нормами цинка.

Фото: Елена КРИВЯКИНА.

Для нормальной работы иммунной системы организму ежедневно нужен цинк. Однако получить достаточное количество этого микроэлемента можно не только из специальных добавок. биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская рассказала, какие привычные продукты тоже помогают восполнить его запас. Об этом пишет NEWS.ru.

«Цинк входит в состав более 300 ферментов и участвует в иммунном ответе и заживлении ран. Запасать его организм почти не умеет, поэтому поступать он должен ежедневно. По методическим рекомендациям Роспотребнадзора взрослому нужно 12 мг цинка в сутки», – отметила Дивинская.

Больше всего цинка в устрицах. Шесть штук могут покрыть несколько суточных норм. Также его много в говядине, печени, тыквенных семечках, чечевице и нуте. При этом из продуктов животного происхождения цинк усваивается лучше.

Дивинская также отметила, что при варке часть цинка переходит в воду. Это стоит учитывать при приготовлении продуктов.

Ранее нутрициолог Гузман объяснила, что устрицы не только богаты полезными микроэлементами, но и помогают поддерживать работу гормональной и нервной систем.