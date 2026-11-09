Политолог Джокич: накопительный эффект привел к победе оппозиции в Сербии Фото: REUTERS.

Победа оппозиционного движения «Студенческий список» на внеочередных парламентских выборах в Сербии и отставка президента Александра Вучича стали результатом многолетнего недовольства граждан и глубокого кризиса доверия к государственным институтам. К такому выводу пришли авторы специального репортажа RTVI «Сербия после Вучича», исследовавшие причины смены власти в балканской республике.

Поворотной точкой в политической истории страны стала трагедия в ноябре 2024 года в Нови-Саде, где в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Отсутствие исчерпывающих результатов расследования и неспособность судебной системы назвать конкретных виновных спровоцировали самые масштабные антиправительственные демонстрации за последние годы.

Как пояснил RTVI политолог Александр Джокич, ключевую роль сыграл «накупительный эффект»: недовольство аккумулировалось на протяжении длительного времени через различные волны протестов, пока студенческое движение не сформировало широкую коалицию с участием юристов, профессоров и общественников.

При этом оценки характера прошедших событий в сербском обществе разнятся. Заместитель главы «Сербской радикальной партии» Александр Шешель заявил журналистам, что протестное движение находилось под контролем зарубежных спецслужб и прозападных НКО. В свою очередь, представители предвыборного штаба «Студенческого списка» категорически отвергли обвинения во внешнем вмешательстве, подчеркнув, что кампания финансировалась исключительно за счет прозрачных пожертвований граждан с соблюдением всех требований национального законодательства.