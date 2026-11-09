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НовостиПолитика9 ноября 2026 16:08

Небензя: Заседания СБ ООН по Украине не приближают урегулирование конфликта

Небензя заявил, что заседания Совбеза ООН не приближают к урегулированию кризиса на Украине
Мария МАМАЕВА
Небензя: Заседания СБ ООН по Украине не приближают урегулирование конфликта

Небензя: Заседания СБ ООН по Украине не приближают урегулирование конфликта

Фото: REUTERS.

Заседания Совета безопасности ООН по Украине не приближают урегулирование вооруженного конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Мы не знаем, чего добивается украинская сторона, запрашивая эти уже набившие оскомину <...> заседания. К урегулированию украинского кризиса они нас точно не приближают», - подчеркнул дипломат.

Небензя также заявил что Россия не отступит от своих принципиальных позиций по урегулированию на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Василий Небензя рассказал, при каких условиях Россия будет продолжать специальную военную операцию. По словам постпреда РФ при ООН, Москва намерена продолжать достижение целей СВО до тех пор, пока украинская сторона и ее спонсоры не придут к пониманию важности диалога по урегулированию и обеспечению долгосрочного мира.