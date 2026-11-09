Газманов высказался о конфликте Запада с Россией: "Начнется Третья мировая, несдобровать никому"

Олег Газманов: Запад понимает, что если нас тронут, начнется Третья мировая война Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Народный артист РФ Олег Газманов в интервью на Радио "Комсомольская правда" прокомментировал агрессивные действия западных стран в отношении Калининградской области. Отметив, что на Западе понимают - если они тронут Россию, начнется Третья мировая война.

"Они смотрят на всю Россию так. Кстати, такие слова есть в новой песне "Хорошо": "Если у вас нету газа, нефти, алмазов земли, центр демократии ни разу вам не навяжет войны", - сказал он, отвечая на вопрос об угрозах блокады Калининградской области, которые высказывают некоторые политики Запада.

По его словам, на Западе строят всякие козни России, угрожают Калининградской области. Это все нужно воспринимать всерьез.

"Но я думаю, что если бы в свое время еще при Сталине не сделали атомную бомбу, было бы все иначе. А сейчас, конечно, я думаю, они понимают на Западе, что если они только тронут, то начнется Третья мировая война. И несдобровать никому", - заключил Газманов.