"Нужно быть как бетон": Газманов предложил, как сплотить россиян через музыку

Газманов предложил ввести на радио час песен для бойцов СВО Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российский певец Олег Газманов высказал в эфире радио "Комсомольская правда" идею, как можно было бы ещё больше сплотить россиян при помощи музыки. По его мнению, на радио необходимо делать ежедневный часовой эфир патриотических песен для бойцов специальной военной операции.

"Я понимаю, что (радиостанции) хотят рейтингов для своих программ и передач. Но это не совсем правильно. Потому что я считаю, что общество, мы все, наша страна находится под давлением. И чтобы победить, нам нужно консолидироваться. Нужно быть как бетон! <...> Я не предлагаю утра до вечера крутить патриотические песни на радиостанциях или на телевидении, но сделать хотя бы час один, час Родины на радиостанции, как-то объявить: "для наших воинов" или "песни особого назначения", - высказался Газманов.

Газманов рассказал о своём движении "Родники", в рамках которого создана народная радиостанция «Родники» без собственной FM-частоты. По его словам, миллионы людей слушают радиостанцию, и Газманов призывает распространить это движение на всё общество, чтобы не расслабляться перед лицом испытаний.

Он подчеркнул важность поддержки воинов через музыку, отметив, что написал много песен для них, но они редко звучат на радиостанциях. Газманов выразил желание, чтобы общество само проявило инициативу и попросило включить эти песни.

Ранее KP.RU сообщил, что Газманов регулярно ездит к российским военнослужащим и выступает для них.