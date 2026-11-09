Суд Лондона приговорил экс-мужа Кэти Перри к 10,5 года за изнасилования Фото: REUTERS.

Суд в Лондоне приговорил комика, шоумена и актера Рассела Брэнда, бывшего супруга американской певицы Кэти Перри, к 10,5 года тюрьмы по делу об изнасилованиях. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

"Рассел Брэнд приговорен к десяти годам и шести месяцам тюремного заключения", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, судья постановил, что Брэнд должен провести в заключении не менее двух третей назначенного срока.

Как писал сайт KP.RU, ранее 9 ноября у здания Королевского суда Саутуорка собрались активисты, выступившие в поддержку Брэнда. Участница акции заявила, что преследование артиста якобы связано с его высказываниями, и обвинила в происходящем "мировые элиты".

Кроме того, к зданию суда приехала и нынешняя жена актера Лора Галлахер, которая выразила протестующим признательность, показав одобрительный жест.