Двое погибли, еще двое ранены после атаки ВСУ в Белгородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Два человека погибли, еще двое ранены в результате очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Борисовском округе в районе села Зозули дрон нанес удар по машине. В результате полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Приносим соболезнования их семьям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. А в Шебекино от атаки дрона ВСУ на автомобиль мужчина получил акубаротравму.