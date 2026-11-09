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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 16:21

Двое погибли, еще двое ранены после атаки ВСУ в Белгородской области

Украинские боевики атаковали Белгородскую область
Сергей ГАПЧУК
Двое погибли, еще двое ранены после атаки ВСУ в Белгородской области

Двое погибли, еще двое ранены после атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Два человека погибли, еще двое ранены в результате очередной атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Борисовском округе в районе села Зозули дрон нанес удар по машине. В результате полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Приносим соболезнования их семьям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. А в Шебекино от атаки дрона ВСУ на автомобиль мужчина получил акубаротравму.