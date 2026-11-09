«У нас с женой до сих пор искрит»: Олег Газманов поделился секретом счастливого брака

Олег Газманов: У нас с женой до сих пор искрит, но мы уже знаем, как не ругаться Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российский эстрадный певец Олег Газманов поделился секретом счастливого брака. В эфире на Радио «Комсомольская правда» артист признался, что вместе с супругой Мариной они уже более 30 лет, однако между ними до сих пор пробегает искра.

«Во-первых, секрет, я люблю приезжать, прилетать домой. Знаю, что меня там ждут, любят, накормят, напоят, поцелуют. <...> Конечно, не все так просто. Все говорят: вот такая пара и так далее. У нас до сих пор искрит. Мы такие заводные. <...> Мы еще о-го-го, да, но мы уже знаем, как не ругаться. Мы уже знаем, как доставить удовольствие друг другу», - рассказал Газманов.

Певец подчеркнул, что за время брака они с супругой научились не ругаться - пара «считает до десяти», прежде чем бросаться тарелками, а потом возвращается к диалогу через десять минут.

Как признался Газманов, со временем они с женой настолько притерлись, что даже начали смотреть на мир глазами друг друга. И сейчас, как отметил артист, у него самый счастливый период в его жизни.

«Когда я ее увидел впервые, я просто воспылал сразу. Но это было такое чувство, которое может быстро возникнуть, быстро пропасть. Сейчас я четко могу сказать, что я ее искренне люблю. Раньше как-то я не так часто это повторял, сейчас - да», - рассказал певец.

Газманов признался, что разница с супругой почти в 20 лет также стимулирует его быть активным и с радостью возвращаться домой.

Ранее KP.RU сообщал, что жена Олега Газманова рассказала, как прошла свадьба их дочери Марианны. Супруга певца показала фотографии наследницы и ее тайного избранника из семьи военных.