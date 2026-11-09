Небензя: Самые крепкие каратели ВСУ нужны Зеленскому для защиты от народа Фото: REUTERS.

Киевский режим используют своих самых крепких карателей не в окопах, а для защиты от народа Украины. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Как всегда, самые крепкие и здоровые каратели нужны режиму [Владимира] Зеленского не в окопах, а для защиты его самого от народа и проведения репрессий против несогласных", - сказал дипломат на заседании Совбеза по украинской тематике, которое было созвано по инициативе западных стран.

Как писал сайт KP.RU, ранее Небензя отметил, что ООН оказалась под влиянием пропаганды Запада и уклоняется от фиксации преступлений киевского режима, при этом выдвигает необоснованные обвинения против России. По его словам, обсуждение украинского кризиса в мировых СМИ и Совбезе ООН нельзя назвать объективным или всесторонним из-за скоординированной медийной линии западных спонсоров конфликта.