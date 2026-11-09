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НовостиПолитика9 ноября 2026 16:36

Песков: Говорить о возможной встрече Путина и Мерца на саммите G20 пока рано

Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами
Мария МАМАЕВА
Песков: Говорить о возможной встрече Путина и Мерца на саммите G20 пока рано

Песков: Говорить о возможной встрече Путина и Мерца на саммите G20 пока рано

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Говорить о возможных контактах президента России Владимира Путина и канцлера Германии Фридриха Мерца на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Майами пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Пока рано», - отметил он в беседе с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также заявил, что разговоры о возможности поездки Путина на само мероприятие также преждевременны. Ранее официальный представитель Кремля уже сообщал, что решение об участии президента в саммите G20 пока не принято.