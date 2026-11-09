Олег Газманов осадил критиков SHAMAN

Газманов заявил, что репертуар SHAMAN стал причиной негатива в соцсетях Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Олег Газманов признался в эфире радио "Комсомольская правда", что хорошо относится к Ярославу Дронову (он же SHAMAN), но видит, что в его отношении есть волна "наезда". По мнению Газманова, SHAMAN - хороший патриотический исполнитель, очень харизматичный, но его репертуар создаёт ему же проблемы в соцсетях.

"В последнее время я вижу какой-то наезд на Ярослава Дронова, мягко говоря. Честно говоря, я так подозреваю, что это не только из-за того, что он где-то там что-то там напортачил <...>, (это) именно из-за его репертуара. Это моё такое мнение", - высказался Газманов.

Певец отметил, что каждый артист имеет право на собственное прочтение любого произведения, и он не будет сравнивать, кто лучше или хуже. SHAMAN, по его мнению, обладает "прекрасным голосом и харизмой", но это же "может ему вредить". Газманов полагает, что лучше быть излишне эмоциональным, чем вялым и скучным. Также он отметил, что среди молодых артистов мало тех, кто пишет патриотические и духоподъемные песни искренне.

Ранее KP.RU сообщил, что SHAMAN, когда его сравнивали с Газмановым, говорил, что тот "потрясающе выглядит" и даёт отличные концерты.