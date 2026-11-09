Олег Газманов признался, почему уже не делает сальто на концертах

Олег Газманов: Сальто на концертах уже не делаю, хотя могу Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певец Олег Газманов заявил, что уже не делает сальто на своих концертах, хотя может. Об этом он рассказал на Радио «Комсомольская правда».

«Давайте так по-честному, сальто я уже не делаю. Хотя могу. Если Родина прикажет, я сделаю, но не во всех песнях мне нужно сальто делать. Я в песне «Офицеры» шпагат не буду делать, хотя могу», - отметил Газманов.

По словам артиста, подобной акробатикой на сцене уже никого не удивишь, а зрелище легко может превратиться в цирк. Для самого Газманова главное на выступлении - это не пустить пыль в глаза зрителей, используя взрывы, конфетти и другие способы удивить слушателей.

«Мне все-таки хочется, чтобы люди больше слушали мои стихи, мою поэзию в песнях, чем акробатические всякие истории. <...> Для меня главное - создать атмосферу в зале. И это происходит на моих концертах, все чувствуют эту энергию», - признался Газманов.

Певец подчеркнул, что во время выступлений находящиеся в зале люди становятся соучастниками его концерта, чувствуя особую энергию и передавая ее друг другу. Именно это остается для Газманова важным приоритетом на его выступлениях.

Ранее KP.RU сообщал, что Олег Газманов выступил с резкой критикой использования нецензурной лексики во время концертов. По мнению певца, бранные слова со сцены противоречат сути настоящего искусства.