Jerusalem Post: Ту-154М Минобороны РФ приземлился в аэропорту Израиля Фото: Дмитрий Петроченко/ТАСС

Самолет Ту-154М Минобороны РФ совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, пассажирский борт, находящийся под санкциями США с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря.

Согласно информации сервиса FlightRadar24, рейс отправился 9 ноября с подмосковной авиабазы Чкаловский.

Газета уточнила, что цель прибытия самолета военного ведомства неизвестна. Посольство РФ в Израиле не стало комментировать прибытие российского борта в Израиль. В Армии обороны Израиля и правительственных органах США также не стали отвечать на вопросы журналистов.

Как писал сайт KP.RU, в августе 2026 года США ввели ограничения в отношении двух управлений Минобороны РФ: Главного ракетно-артиллерийского управления и Управления перспективных межвидовых исследований и спецпроектов МО РФ. Также под рестрикции попали Сухопутные войска России.