Советника Зеленского Михаил Подоляк

Брат советника офиса Зеленского Михаила Подоляка погиб во время боев в Запорожской области, он сражался против украинских боевиков. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По данным издания, брат советника ОП Подоляка погиб в зоне спецоперации, он участвовал в конфликте на стороне России.

В публикации уточнили, что мужчина погиб еще в 2024 году, на тот момент ему было 59 лет.

Как писал сайт KP.RU, ранее в СМИ появились слухи, что родной брат Подоляка работает в Федеральной службе безопасности РФ. При этом сам Михаил Подоляк признавал, что у него есть родственники в России.

Также Подоляк отметил, что не имеет отношения к членам своей семьи и "не несет ответственности за их решения".