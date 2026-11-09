Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 17:27

Небензя заявил, что России не нужен вооружённый конфликт с Евросоюзом

Небензя напомнил, что России не нужна война с Европой, но она к ней готова
Сергей КУДРИН
Небензя заявил, что России не нужен вооружённый конфликт с Евросоюзом, фото: Zooma/ТАСС

Небензя заявил, что России не нужен вооружённый конфликт с Евросоюзом, фото: Zooma/ТАСС

Российская Федерация не намерена вступать в вооружённый конфликт с европейскими государствами, но если Европа сама решит начать войну, она и близко не будет похожа на СВО. Это подчеркнул постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Наша страна, неоднократно об этом заявлялась, не стремится к вооруженному столкновению с Европой. Однако если европейские государства сами развяжут войну, характер противостояния будет принципиально иным, а события могут развиваться стремительно", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Российский дипломат предупредил европейские страны о рисках прямого военного конфликта с Россией. Постпред РФ при ООН подчеркнул, что нельзя безрассудно играть с возможностью прямого столкновения с ядерной державой.

Ранее KP.RU сообщил, что военный эксперт, медиаконсультант Александр Зимовский перечислил три основных сценария, по которым Европа готовится воевать с Россией.