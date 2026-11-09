Три человека погибли и один пострадал в результате атак ВСУ в Запорожье

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
Три мирных жителя погибли и еще один получил ранения в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«В результате атак БПЛА погибли три мирных жителя - мужчины 1967, 1995 и 1965 годов рождения. Кроме того, еще один мирный житель получил ранения», - говорится в сообщении.
Киевский режим атаковал беспилотниками территорию Каменско-Днепропетровского округа в Запорожье. В администрации выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших.
Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Среди погибших также оказалась сотрудница Запорожской атомной электростанции. Руководство ЗАЭС назвало произошедшее целенаправленным актом терроризма против мирных жителей.