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НовостиПолитика9 ноября 2026 17:50

Средства ПВО за день сбили 34 дрона ВСУ над регионами России

Украинские боевики пытались атаковать объекты на российской территории
Сергей ГАПЧУК
Средства ПВО за день сбили 34 дрона ВСУ над регионами России

Средства ПВО за день сбили 34 дрона ВСУ над регионами России

Фото: Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за день нейтрализовали 34 беспилотника противника над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство отметило, что в период с 8.00 мск до 20.00 мск 9 ноября дежурные силы ПВО уничтожили З4 дрона ВСУ.

В публикации уточнялось, что вражеские БПЛА пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской и Ростовской областях, Крыму. Также вражеские летательные аппараты были сбиты над акваторией Азовского моря.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российская ПВО ночью 9 ноября сбила 113 дронов ВСУ над регионом. Он уточнил, что обломки беспилотников упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске. Кроме того, фрагменты БПЛА противника попали в квартиру в городе Кириши.