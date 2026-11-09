Средства ПВО за день сбили 34 дрона ВСУ над регионами России Фото: Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за день нейтрализовали 34 беспилотника противника над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство отметило, что в период с 8.00 мск до 20.00 мск 9 ноября дежурные силы ПВО уничтожили З4 дрона ВСУ.

В публикации уточнялось, что вражеские БПЛА пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской и Ростовской областях, Крыму. Также вражеские летательные аппараты были сбиты над акваторией Азовского моря.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российская ПВО ночью 9 ноября сбила 113 дронов ВСУ над регионом. Он уточнил, что обломки беспилотников упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске. Кроме того, фрагменты БПЛА противника попали в квартиру в городе Кириши.