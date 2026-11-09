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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 17:55

ВС согласен возбудить против судьи из Сочи дело о взятке в 50 млн рублей

ВС возбудит дело против судьи из Сочи, который, как считает следствие, смягчил приговор за взятку
Сергей КУДРИН
ВС согласен возбудить против судьи из Сочи дело о взятке в 50 млн рублей, фото: Алексей Белкин/news.ru/ТАСС

ВС согласен возбудить против судьи из Сочи дело о взятке в 50 млн рублей, фото: Алексей Белкин/news.ru/ТАСС

Верховный суд Российской Федерации постановил возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи из Сочи Сергея Богдановича, подозреваемого в получении взятки в размере 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда г. Сочи Краснодарского края в отставке по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - заявили в суде.

Уточняется, что высшая судебная инстанция отказала в отмене решения по иску Сергея Богдановича, подтвердив вывод ВККС об отсутствии связи между уголовным преследованием судьи и его профессиональной деятельностью.

В ходе проверки выяснилось, что Богданович предложил местному предпринимателю рассмотреть дело в особом порядке и избежать реального лишения свободы за 50 млн рублей. Половину суммы предприниматель должен был передать до начала рассмотрения дела, вторую - после приговора. Судья отложил заседание, чтобы дать время на сбор средств. Деньги были переданы через посредников при оперативно-розыскных мероприятиях, факт дачи взятки зафиксирован.

Ранее KP.RU сообщил, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Кызылского городского суда Азияны М. Ее подозревают в вынесении заведомо неправосудного акта. В ноябре 2023 года без заседания судья приостановила производство по делу, объявила женщину в розыск и избрала меру пресечения.