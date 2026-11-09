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НовостиПолитика9 ноября 2026 18:02

Небензя раскрыл, на что никогда не согласится Россия в конфликте на Украине

Небензя: Россия не заморозит конфликт на Украине
Сергей ГАПЧУК
Небензя: Россия не заморозит конфликт на Украине

Небензя: Россия не заморозит конфликт на Украине

Фото: REUTERS.

Москва не согласится заморозить украинский конфликт, поскольку это сохранит угрозу безопасности России. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по украинской тематике.

"Россия на подобную схему не пойдет", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Россия не согласится на замораживание конфликта, которое позволит сохранить существующие угрозы безопасности для страны и создаст условия для новой эскалации. Российская позиция тверда и неизменна, констатировал Небензя.

Как писал сайт KP.RU, также постпред РФ при ООН указал, что Москва продолжит достижение целей спецоперации военным путем, пока противники не поймут важность диалога по урегулированию и обеспечению долгосрочного мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена добиться длительного мира в конфликте на Украине. Поэтому заморозка боевых действий не устраивает Москву, подчеркнул глава государства.