Моди призвал Зеленского к диалогу для урегулирования конфликта на Украине

Нарендра Моди. Фото: IMAGO/Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал главу киевского режима Владимира Зеленского к диалогу для урегулирования конфликта на Украине. Об этом индийский политик заявил в телефонном разговоре с представителями Киева.

«Премьер-министр подтвердил приверженность Индии человекоцентричному подходу и неизменной позиции Индии, согласно которой конфликт должен быть урегулирован путем диалога и дипломатии», - сообщили в офисе премьер-министра Индии.

Согласно публикации, Моди также заявил о готовности индийской стороны внести вклад в усилия, направленные на достижение мира на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что 10 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры по Украине при участии делегаций Москвы, Вашингтона и Киева. Целью этих контактов будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения.