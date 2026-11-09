"Атмосфера 90-ых": Фанаты устроили драки на концерте Mr. Credo в Краснодаре

В Краснодаре фанаты устроили драки на концерте Mr. Credo Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Краснодаре 8 ноября поклонники творчества известного певца Mr. Credo (настоящее имя Александр Махонин) затеяли несколько драк на его концерте. Об этом сообщило издание "КП-Краснодар".

В публикации отметили, что фанаты вместе с артистом пели и танцевали под любимые песни "Чудная долина", "Мама Азия" и "Белый танец".

"А еще тут и там возникали стычки. Одна из них произошла на танцполе, другая - в зоне с сидячими местами, когда несколько мужчин стали выяснять отношения, пустив в ход кулаки", - подчеркнули журналисты.

По словам очевидцев потасовок, была разблокирована "атмосфера из 90-ых. Издание уточнило, что в ряде случаев агрессивных поклонников пришлось разнимать охранникам. При этом в целом поклонники Mr. Credo остались довольны концертом своего кумира.

Как писал сайт KP.RU, 19 сентября в Екатеринбурге с аншлагом прошел сольный концерт Mr.Credo. Артист вернулся на большую сцену после долгого перерыва. Последний раз исполнитель отправлялся в гастрольный тур в 2019 году.