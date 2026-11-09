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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 18:18

В ЮАР напали на туристов из России, один человек убит

Пара из России ехала в сторону заповедника Крюгера
Сергей ГАПЧУК
В ЮАР неизвестные обстреляли автомобиль с российскими туристами. Фото: Chen Wei/XinHua/Global Look Pre

В ЮАР неизвестные обстреляли автомобиль с российскими туристами. Фото: Chen Wei/XinHua/Global Look Pre

В ЮАР неизвестные обстреляли автомобиль с российскими туристами, один человек погиб. Об этом сообщил местный новостной портал Nova News.

Издание уточнило, что нападение было совершено еще вечером 5 ноября в районе населенного пункта Экандустрия (провинция Мпумаланга).

По данным организации по безопасности дорожного движения Live Traffic NPC, инцидент произошел примерно в 22:44 (23:44 мск), когда пара ехала в сторону заповедника Крюгера. Согласно поступившим сообщениям, пострадавшие — российские туристы. Мужчина погиб во время нападения, связанного с преднамеренным повреждением шин автомобиля.

В момент, когда люди пытались заменить колесо, на них напали преступники и отобрали личные вещи. Перед тем как скрыться с места преступления, злоумышленники выстрелили в водителя.