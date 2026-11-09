Эрдоган: 16 человек погибли, еще 13 ранены при взрыве на заводе в Турции Фото: REUTERS.

До 16 человек увеличилось количество жертв при взрыве на металлургическом комбинате в провинции Измир. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабмина. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

"В результате взрыва на металлургическом заводе в районе Алиага провинции Измир погибли 16 человек", - сказал он.

Турецкий лидер уточнил, что в результате инцидента еще 13 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как писал сайт KP.RU, днем 9 ноября на металлургическом заводе "Хабаш" в провинции Измир произошел мощный взрыв в печи во время рабочей смены. Затем на территории предприятия вспыхнул мощный пожар. Часть рабочих оказалась заблокирована под обрушившимися конструкциями.

Через некоторое время стало известно, что, по предварительным данным, в результате прогремевшего взрыва на заводе "Хабаш" погибли шесть человек.