Кардиолог Кондрахин: старение мозга ускоряет отсутствие целей Фото: Иван ВИСЛОВ.

Новые цели и регулярная интеллектуальная нагрузка помогают человеку сохранять жизненные ресурсы и не дают мозгу стареть. Такой вывод сделал кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Как только у человека появляется ощущение, что все важные задачи уже решены и стремиться больше не к чему, организм начинает стареть.

Врач приводит в пример ситуацию, когда человек подводит окончательный итог своим достижениям: жилье обустроено, дети выросли, дерево посажено, а основные обязательства выполнены.

- Дальше мозг переходит на режим экономии, выключается из режима биологического контроля и начинает стагнировать, - говорит врач в беседе с 360.ru.

Кардиолог связывает такое состояние с ослаблением регуляции биологических процессов и замедлением обмена веществ. По его мнению, отказ от дальнейших целей способен ускорять возрастные изменения, тогда как сохранение умственной активности помогает поддерживать ресурсы организма.

Тем временем, в сети можно встретить совет потереть уши, помассировать мизинец или приложить лед к определенной точке, тогда мозг якобы получит больше кислорода, а сердце заработает лучше. Как рассказала «Газета.Ru» врач-терапевт, кардиолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университет Алина Гаврилова, у организма нет такой системы «секретных кнопок».

Стандартная врачебная рекомендация «больше двигайтесь» давно не приносит результата: физическую нагрузку стоит выписывать подобно лекарству — с точной дозировкой и графиком контроля, пишет aif.ru.