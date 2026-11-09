Yle: Финляндия хочет ограничить въезд российских атлетов в страну Фото: REUTERS.

Финляндия намерена ограничить въезд на территорию страны для российских атлетов. Как сообщает портал Yle, финские власти планируют утвердить поправку, которая не позволит спортсменам из РФ получать краткосрочные рабочие визы.

Как уточняет источник, сейчас МИД Финляндии в срочном порядке разрабатывает дополнительные меры, направленные на ужесточение визовой политики в отношении российских спортсменов. При этом аннулирование или отзыв уже выданных виз задним числом не планируется.

Обычно россияне могут получить визы для краткосрочной работы. В этом случае граждане РФ могут пребывать на территории Финляндии до 90 дней. Выдача таких виз позволяла спортсменам из РФ посещать соревнования.

Ранее KP.RU сообщал, что финский премьер-министр Петтери Орпо предложил полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам на территории стран Евросоюза.