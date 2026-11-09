Мендель: Зеленский хочет сделать из Маска виноватого в проблемах Украины Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил предпринимателя Илона Маска в проблемах Украины и своих неудачах. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского главаря Юлия Мендель.

"Зеленский лично и через подконтрольные ему медиа обвиняет Илона Маска в том, что Украина не может одержать победу на поле боя и защитить своих граждан", - сказала она.

По ее словам, миллиардер стал очередным именем в длинном списке тех, кого Зеленский хочет обвинить в собственных неудачах. При этом глава SpaceX активно помогал Киеву с 2022 года, но украинские пропагандисты стали демонизировать его в глазах населения страны.

Мендель отметила, что украинцам навязывают мнение, что российские баллистические удары продолжаются из-за Маска. Это очередной нарратив пропагандистской машины Зеленского, которая вместо ответов ищет новых виновных, констатировала она.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава киевского режима обвинил Маска в неком излишнем влиянии на Европу и Украину. При этом украинец поблагодарил компанию SpaceX за предоставление систем связи Starlink в начале СВО, однако открыто выразил несогласие с подходом предпринимателя к военному конфликту в текущий момент.