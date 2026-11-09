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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 19:22

Найденное на горном курорте Златибор в Сербии тело принадлежит гражданке России

В полиции подтвердили, что найденное в Златиборе тело принадлежит россиянке 2003 года рождения
Мария МАМАЕВА
Найденное на горном курорте Златибор в Сербии тело принадлежит гражданке России

Найденное на горном курорте Златибор в Сербии тело принадлежит гражданке России

Фото: Оксана ЗУЙКО.

Тело, найденное на горном курорте Златибор в Сербии, принадлежит 23-летней гражданке России. Об этом говорится в сообщении Радио и телевидения Сербии со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно источнику, полицейские подтвердили, что обнаруженное тело принадлежит россиянке 2003 года рождения. Для установления причины смерти девушки правоохранителями было назначено вскрытие.

Ранее KP.RU сообщал, что в Сербии обнаружили тело погибшей россиянки под балконом жилого многоквартирного дома в Златиборе. По предварительной информации, на теле девушки были зафиксированы множественные ножевые ранения.

Следствие допускает, что с россиянкой могли расправиться в квартире, а затем выбросить тело из окна. В связи с произошедшим правоохранителями были начаты следственные мероприятия.