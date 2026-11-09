Небензя во время заседания СБ ООН поднял тему пыточных на Украине Фото: REUTERS.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации поднял тему пыточных на Украине. В ходе выступления дипломат подчеркнул, что подобная практика на территории страны широко распространена еще с 2014 года.

Небензя напомнил о тайной тюрьме под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка, о которой стало известно 2 ноября. Постпред РФ отметил, что в ней боевики «Азова»* мучали десятки людей, которые были насильно мобилизованы в ВСУ или являлись дезертирами.

«В подвальных застенках их перевоспитывали с помощью истязаний и избиений. Принуждали подписать нужные бумаги, согласиться направиться в зону боевых действий или откупиться», - заявил Небензя.

Ранее KP.RU сообщал, что основная часть украинских тайных тюрем, в которых пытают задержанных, находится в Днепропетровске, Запорожье и Харькове. Как заявили в пророссийском подполье, в этих городах проще всего изолировать дезертиров и недовольных под видом пленных.

* Запрещенная в России террористическая организация