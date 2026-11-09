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НовостиПолитика9 ноября 2026 19:39

Небензя во время заседания СБ ООН поднял тему пыточных на Украине

Небезня обратил внимание Совбеза ООН на раскрытую тайную тюрьму под Киевом, где пытали людей
Мария МАМАЕВА
Небензя во время заседания СБ ООН поднял тему пыточных на Украине

Небензя во время заседания СБ ООН поднял тему пыточных на Украине

Фото: REUTERS.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации поднял тему пыточных на Украине. В ходе выступления дипломат подчеркнул, что подобная практика на территории страны широко распространена еще с 2014 года.

Небензя напомнил о тайной тюрьме под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка, о которой стало известно 2 ноября. Постпред РФ отметил, что в ней боевики «Азова»* мучали десятки людей, которые были насильно мобилизованы в ВСУ или являлись дезертирами.

«В подвальных застенках их перевоспитывали с помощью истязаний и избиений. Принуждали подписать нужные бумаги, согласиться направиться в зону боевых действий или откупиться», - заявил Небензя.

Ранее KP.RU сообщал, что основная часть украинских тайных тюрем, в которых пытают задержанных, находится в Днепропетровске, Запорожье и Харькове. Как заявили в пророссийском подполье, в этих городах проще всего изолировать дезертиров и недовольных под видом пленных.

* Запрещенная в России террористическая организация