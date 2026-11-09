Умер Дональд Данаган, актер, озвучивший олененка Бемби

Умер Дональд Роан Данаган, американский актер, который озвучил главного персонажа мультфильма "Бемби" (Bambi, 1942). Фото: Todd Wawrychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умер Дональд Роан Данаган, американский актер, который озвучил главного персонажа мультфильма "Бемби" (Bambi, 1942). Ему было 92 года Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

В публикации отмечалось, что Данаган скончался еще 4 ноября от рака легких.

По данным издания, Данаган озвучил олененка Бемби в возрасте шести лет. А до этого снялся в шести фильмах, в том числе "Сын Франкенштейна", "Башня смерти" и другие. Позже артист служил в Корпусе морской пехоты США и принимал участие во Вьетнамской войне.

В материале подчеркнули, что во время службы Данаган не афишировал свое актерское прошлое. В начале 2000-х годов компания Walt Disney Co., снявшая мультфильмы об олененке, связалась с "первым голосом Бемби" и Данаган стал принимать активное участие в ее мероприятиях.

Как писал сайт KP.RU, 6 ноября умер Юрий Каюров, народный артист РСФСР. Ему было 99 лет. Главной ролью, благодаря которой актера знала вся страна, стала роль вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.