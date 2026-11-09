Стало известно, во сколько главе Nvidia обошелся скандал из-за связи с обвиняемой в шпионаже в пользу КНР

Forbes: Глава Nvidia потерял более 7 млрд долларов за день из-за дела о шпионаже Фото: REUTERS.

Гендиректор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг потерял свыше 7 млрд долларов на фоне скандала из-за его отношений с обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, состояние предпринимателя уменьшилось на 7,4 млрд долларов, до 154,7 миллиардов, за первые полчаса биржевых торгов. Таким образом Хуанг опустился с 8-го на 10-е место в рейтинге миллиардеров Forbes.

В материале отметили, что акции Nvidia упали на 5% после того, как Хуанг в заявлении для своих сотрудников признал факт романа и извинился за свои действия. По его словам, он поддерживает расследование.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД Китая Го Цзянькунь заявил, что утверждения о работе на спецслужбы КНР женщины, имевшей связь с главой Nvidia, не имеют оснований и являются клеветой.

Напомним, спецслужбы США обвинили руководителя компании Megaspeed Элис Хуанг в том, что она якобы могла быть завербована китайской разведкой для получения доступа к технологиям в сфере ИИ и обхода экспортных ограничений.