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НовостиВ мире9 ноября 2026 19:53

Рубио сомневается, что США будут готовы оформить гарантии безопасности для Киева

Рубио заявил, что США продолжают генерировать идеи по урегулированию на Украине, но не могут гарантировать успех переговоров
Мария МАМАЕВА
Рубио сомневается, что США будут готовы оформить гарантии безопасности для Киева

Рубио сомневается, что США будут готовы оформить гарантии безопасности для Киева

Фото: REUTERS.

Американский госсекретарь Марко Рубио выразил сомнение, что США будут готовы оформить в виде договора возможные гарантии безопасности для Украины. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Париже.

«Потенциально. Но не знаю, обсудили это мы это уже достаточно подробно. И, как вы знаете, договоры уже не так просто заключить», - отметил Рубио.

Как пояснил госсекретарь США, сложности могут возникнуть с одобрением подобных документов американским Конгрессом. Рубио также заявил, что Вашингтон продолжает генерировать идеи по урегулированию на Украине. Однако США не могут гарантировать успех переговоров по заключению мира.

Ранее KP.RU сообщал, что Марко Рубио назвал тему гарантий безопасности одним из ключевых вопросов на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. По его словам, администрация США рассчитывает на прогресс в вопросе урегулирования по итогам встречи.