Российская делегация прибыла в Абу-Даби перед трехсторонними переговорами

Владимир Мединский Фото: Иван МАКЕЕВ.

Делегация России, которая будет представлять страну на трехсторонних переговорах при участии США и Украины, прибыла в Абу-Даби. Как сообщает ИС «Вести» со ссылкой на собственные источники, самолет российских представителей приземлился в ОАЭ.

Напомним, что трехсторонняя встреча на тему урегулирования конфликта на Украине будет проходить 10-11 ноября. Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Как сообщал KP.RU, главной целью трехсторонних переговоров в Абу-Даби станет обсуждение вопроса обеспечения безопасности России и Украины после выхода сторон конфликта на мирные соглашения.