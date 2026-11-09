Reuters: США хотят включить ЕС в обсуждение по Украине после встречи в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Белый дом предложил включить Евросоюз в консультации по урегулированию конфликта на Украине после трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным издания, Вашингтон полагает, что европейцев можно включить в обсуждение вопросов, в частности, касающихся архитектуры в сфере безопасности после завершения украинского конфликта.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что представители ЕС прибудут в Абу-Даби, хотя официального приглашения на участие Брюссель не получал. Чиновница отметила, что относительно форматов участия в переговороном процессе у ЕК пока не имеется информации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия представителей ЕС в переговорах в Абу-Даби, указав, что встреча будет проходить между Россией и Украиной при посредничестве США.