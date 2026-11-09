Европа собирает команду для переговоров: стали известны имена участников встречи в Абу-Даби

Европейские страны направят своих представителей в Абу-Даби, где пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Европейские страны направят своих представителей в Абу-Даби, где пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Издание Politico раскрыло имена участников европейской группы.

Германию представит советник канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер. От Италии ожидается дипломатический советник премьер-министра Джорджи Мелони Фабрицио Саджио.

Великобританию, как ожидается, представит советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, поддерживающий тесные отношения со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Францию будет представлять дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.

Ранее KP.RU сообщал, что представители Великобритании, Франции и Германии также планируют находиться в Абу-Даби во время переговоров по Украине. По данным издания, европейские советники не будут сидеть за столом переговоров, а останутся поблизости для консультаций.