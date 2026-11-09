ВСУ беспилотниками ударили по энергосистеме ЛНР: регион остался без света

Удар ВСУ по энергосистеме ЛНР привел к массовому отключению света Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Удар украинских беспилотников привел к масштабным перебоям с электроснабжением в Луганске и ряде других муниципалитетов Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Вражеский БПЛА ударил по энергосистеме республики. Удар ВФУ привел к массовому отключению электроэнергии в Луганске и других муниципалитетах республики", - следует из заявления.

В ведомстве отметили, что сохраняется угроза повторных атак на объекты энергетики. Из-за этого проведение восстановительных работ может быть затруднено и потребует дополнительных мер безопасности.

Специалисты будут устранять последствия удара с учетом оперативной обстановки и возможных рисков для персонала. В Минтопэнерго ЛНР пообещали информировать жителей о ходе восстановительных работ.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали объект энергетики в Курской области. В результате удара ранения получили трое мужчин. Атака привела к сбоям в подаче электроэнергии. Без света остались почти 17 тысяч абонентов.